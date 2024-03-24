Трагедия в Москве дала новые возможности Путину для ведения информационной войны.

Теракт в Москве наносит удар по репутации главы РФ Путина и службам безопасности страны, от которых он зависит. Об этом говорится в материале The Hill.

Издание отмечает, что Путин намекнул, что основные последствия теракта почувствуют в Украине.

"Он может использовать это, чтобы оправдать попытки мобилизовать больше войск для своей войны там. ... Большинство фейковых новостей обвиняли Украину, а также Америку и Британию в нападении на Москву", - пишет СМИ.

Авторы статьи отмечают, что Путин - человек, который любит победы - желательно режиссерские - "зафиксированная победа на выборах, а затем захватывающий концерт, трогательная речь ко Дню победы, восемь голов в хоккейной игре".

"Кремль, без сомнения, использует атаку Москвы как повод для дальнейшего закручивания внутренних гаек. Некоторые из ее верных лейтенантов призвали отменить российский мораторий на смертную казнь за терроризм. ... Сообщества мигрантов уже испытывают неудобство, сообщают о нападениях на мечети и общежития в крупных городах России. Но обвинения Украины и экономические риски, связанные с угрозами трудовым мигрантам, имеют пропагандистскую ценность. Поэтому Кремль вряд ли будет систематически бороться со своими уязвимыми местами в безопасности", - резюмирует издание.

Теракт в Москве 22 марта - последние новости

Украинский генерал назвал плюсы для Путина от теракта в Москве. По словам бывшего главы внешней разведки Украины Николая Маломужа, в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" явно просматривается след ИГИЛ.

Как сказал военный, теракт в Москве был очередной попыткой дискредитировать Украину на международной арене.

Как известно, вечером 22 марта в Москве произошел масштабный теракт. Как сообщили росСМИ, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям рок-концерта.

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