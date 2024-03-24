По словам Николая Маломужа, в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" явно просматривается след ИГИЛ.

Террористический акт, произошедший в Москве вечером 22 марта, был очередной попыткой дискредитировать Украину на международной арене. Такое мнение в комментарии Telegraf высказал генерал армии Украины, бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" явно прослеживается след ИГИЛ, и все указывает на то, что боевики этой радикальной организации устроили бойню и поджоги, убив более ста человек. При этом генерал считает, что российская пропаганда и сам Путин пытаются отыскать в этих событиях украинский след, и называет "четыре бонуса" для РФ в результате теракта:

- создание модели новой системы подавления россиян, усиление репрессивной машины

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По словам Маломужа, Путин неоднократно использовал подобные методы - "это свойственный ему почерк".

"Возможно введение антитеррористического режима на всей территории РФ, что позволит еще больше закручивать гайки. А там можно объявить и очередную волну мобилизации, не опасаясь протестов и недовольства. Потому что за недовольство можно будет загреметь на большие сроки, чем сейчас", - говорит военный.

- использование ситуации на международном уровне с целью обвинений в адрес Украины, которая якобы имеет какое-то отношение к этому теракту

По словам Маломужа, Путин и вся российская пропаганда сейчас усиленно работают именно в этом направлении, пытаясь "как-то увязать все с "украинским следом".

"Представить Украину государством-террористом Кремль пытается давно. Сейчас мы видим повышение ставок в этой информационной спецоперации. Цель понятна - снизить поддержку нашей страны со стороны Запада, не допустить привлечения на нашу сторону колеблющихся стран - Китай, Индия", - говорит Маломуж.

- очередная попытка оправдать свое вторжение в Украину

Генерал считает, что вскоре последует очередная актуализация темы переговоров на условиях Кремля - "с демилитаризацией, денацификацией, а теперь еще и детерроризацией и оккупацией еще части украинских территорий".

"Вряд ли случайно "Крокус" случился именно сейчас - после перевыборов Путина и до Глобального саммита мира, который готовит Украина. Дипломаты, разведчики под видом дипломатов, разного рода агенты влияния сейчас будут активно раскачивать тему необходимости переговоров и оправдания российской агрессии против Украины", - прогнозирует бывший глава внешней разведки.

- будут новые "акты возмездия"

По словам Маломужа, так называемые акты возмездия (якобы ответ на те или иные действия Украины) россияне и без того проводят постоянно. При этом не стоит ждать чего-то нового.

"В РФ открыто заявляют о необходимости уничтожения "киевского режима". Теперь могут просто возвести это в официальную стратегию", - считает Маломуж.

Теракт в Москве 22 марта: что известно

Вечером 22 марта в Москве произошел масштабный теракт. По данным росСМИ, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта рок-группы "Пикник".

Жертвами атаки стали по меньшей мере 133 человека, еще 154 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". При этом глава Кремля Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал теракт с Украиной, и провел аналогию с преступлениями, совершенными нацистами во времена Второй Мировой войны.

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