Он назвал главные причины, по которым военные прибегают к СЗЧ.

Военный психолог Андрей Козинчук называет ситуацию с самовольным оставлением частей военнослужащими угрожающей, поскольку это приводит к нехватке людей.

Он говорит, что случаи СЗЧ могут приводить к ситуациям, когда там, где должны находиться 2000 бойцов, на самом деле есть только 500. "Это не совсем здорово. Потому что каждый раз, когда нам говорят: "Мужественные, сильные, смелые", то на самом деле говорят, что вы просто чуваки, которые делают работу за нескольких. Потому что кто-то там сбежал", - сказал психолог в эфире "Радио Свобода".

Козинчук отметил, что конкретных цифр не может назвать, но случаев СЗЧ очень много. "Очень печально, что к этому приложили руки уважаемые народные депутаты. Что они сделали? Декриминализировали СЗЧ. Красавчики. И ушло еще больше людей", - подчеркнул он.

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По его словам, военнослужащие вынуждены самовольно покидать часть из-за физического и морального истощения, страха погибнуть, а также из-за социальных/семейных проблем:

"Жена сказала, что идет к другому. Конечно же, к гражданскому, потому что он "нормальный". И хочется решить эти вопросы. Не отпускают в отпуск, просто соскучился. В армии нет выходных. Есть отпуск, в который могут не отпускать абсолютно законно, потому что не хватает, опять же, людей".

Он называет это следствием того, что в Украине "нет мобилизации" и конечных сроков службы. "Я не хочу, чтобы вся страна шла на войну. Но если мы частью страны не осознаем, что надо идти, то вся страна, хочешь-не-хочешь, будет в непосредственной войне. И Франковщина также, и Закарпатье, и Волынь", - подчеркнул Козинчук.

Кроме того, он рассказал, что существуют случаи, когда военные возвращаются из СЗЧ. "Как правило, это люди, которые договорились, что их переведут в другие подразделения, или они решили какие-то свои социальные проблемы", - отметил военный психолог, подчеркнув, что перевод - не очень распространенный случай.

Он считает, что остановить массовое СЗЧ можно с помощью всеобщей мобилизации со снижением призывного возраста хотя бы на три года. "Мобилизация - имеется в виду, что мотивировать людей", - добавил он.

Также нужно установить четкие сроки службы. "Какой бы он (срок службы, - УНИАН) не был: три года, пять лет. Каждый военнослужащий должен знать, когда это все закончится", - сказал психолог.

СЗЧ в Украине

Ранее председатель Верховного суда Станислав Кравченко сообщил, что в Украине растет количество случаев самовольного оставления частей, дезертирства и невыполнения приказов.

По данным Украинской правды, таких случаев уже десятки тысяч. В Офисе генерального прокурора сообщили журналистам, что в этом году зарегистрировали вдвое больше случаев СЗЧ, чем за аналогичный период 2023 года.

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