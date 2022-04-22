На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп.

Оккупанты активизировали боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 6:00 22 апреля.

Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и, силами до батальона, пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются оборонительные бои с противником вблизи Новтошковского и Попасной.

Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Слобожанском направлении враг силами до семи батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков, осуществляет огневое поражение подразделений войск ВСУ и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск.

Враг осуществляет попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

На Южнобугском направлении противник продолжает осуществлять огневое воздействие на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

Также в Генштабе сообщили, что на временно занятых территориях Украины вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - осуществляют разрушение объектов критической инфраструктуры и блокируют доставку гуманитарных грузов с территории Украины. Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

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