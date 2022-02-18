43 раза боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

За сутки 17 февраля от действий боевиков на Донбассе пострадали двое украинских военных и по меньшей мере пять гражданских.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица. Также вчера от вражеских обстрелов было повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено 2 частных дома в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии", - говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 18 февраля.

Кроме того, вооруженные формирования оккупантов обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

В целом за день штаб ООС зафиксировал 60 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, 43 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, под обстрел попали населенные пункты:

Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Водяное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов;

Трудовское - из минометов калибра 82 мм;

Старогнатовка - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Новоселовка Вторая - из противотанковых ракетных комплексов;

Луганское и Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Марьинка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасная - из станковых противотанковых гранатометов;

Зайцево - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов;

Новозвановка - из артиллерии калибра 152 мм;

Станицу Луганскую - дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;

Новозвановка - из артиллерии калибра 122 мм;

Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия;

Гольмовский и Майорск - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;

Хрящевка и Сизое - из артиллерии калибра 122 мм;

Авдеевка, Шумы, Майское, Невельськое, Донецкий, Опытное и Гранитное - из минометов калибра 120 мм;

Широкино - из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Ситуация в зоне ООС утром 18 февраля

С начала новых суток со стороны оккупантов украинские военные зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли Болотное и Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм, дважды Старогнатовку из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, Чермалык - из автоматических станковых гранатометов, Шумы - из минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. От обстрела пострадали трое работников детского сада.

В целом утром 17 февраля обострилась ситуация практически по всей линии фронта в Луганской области. В частности, в Счастьинской городской территориальной общине сообщили, что вблизи города был артобстрел. Людей просили оставаться в помещениях. А во Врубовке один из снарядов попал во двор лицея. Кроме того, там перебило газопровод.

Обстрелы оккупантами детсада и школы на Луганщине признали терактами.

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