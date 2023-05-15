Путин никогда не простит Пригожина за сказанные оскорбления.

Глава российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время ведет себя очень странно.

"Что касается Пригожина... Ведет он себя очень странно, на мой взгляд. В Петербурге достаточно много билбордов с его изображением и надписью "2024". При этом он от этих билбордов открещивается и говорит: "Это не я, это мои сторонники". Довольно-таки странная история", - сказала политический аналитик Ольга Курносова в новом выпуске программы "Аргумент".

По ее словам, Пригожин своими заявлениями и поведением подвергает свою жизнь риску, но пытается разогнать свою политическую значимость.

"С одной стороны... Он пытается максимально разогнать свою политическую составляющую, но он говорит такие вещи, что буквально сегодня у меня один знакомый из Петербурга спросил: "Как ты думаешь, сколько времени жить осталось Пригожину?". Действительно, такие вопросы возникают", - отметила эксперт.

По мнению Курносовой, судьба Пригожина уже решена - президент РФ Владимир Путин не простит ему резких высказываний в свой адрес.

"Он ведет себя так, будто он либо получил очень высокопоставленные гарантии, что ему все можно, хотя совершенно очевидно, что чудаковатого дедушку на букву "М" ему никто не простит. Путин ему никогда не простит, что он назвал его чудаком на букву "М". Поэтому наверное после этого "дедушки" он решил пойти ва-банк и настолько уже поднять градус того, что он говорит, чтоб его побоялись ликвидировать. Я только так это могу объяснить", - подытожила она.

Пригожин оскорбил Путина

9 мая, пока Путин был на самом невзрачном за последние годы военном параде на Красной площади, лидер "Вагнера" записал видео, в котором завуалировано, но понятно "наехал" на Путина.

Пригожин заявил, как некий "дедушка", думает, что у армии РФ все хорошо, хотя на самом деле россияне несут огромные потери на фронте и постоянно испытывают дефицит снарядов.

"И что делать дальше стране? (...) как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м*дак?", - вопрошал тогда Пригожин.

В Politico предположили, что теперь Пригожин может выпасть из окна или насмерть отравиться чаем.

По словам источников "Медузы" в Кремле, Пригожин действует "не в общей команде и не в общих интересах" с российской властью и перешел "красные линии". Пропагандисты уже получили от администрации Путина "предупреждение", что если Пригожин и дальше продолжит критиковать Минобороны РФ и рассказывать о "неудачах на фронте", то в публикациях его следует "позиционировать как предателя" России.

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