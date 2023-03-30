Российский солдат расстрелял гражданских на Черниговщине.

В суд направлен обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, который в апреле 2022 года расстрелял двух гражданских в Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора. По данным следствия, 1 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно лишили свободы трех местных жителей села Гайворон Нежинского района

В течение нескольких часов они удерживали их в подвальном помещении одного из жилых хозяйств. "Затем обвиняемый, по предварительному сговору с военнослужащими страны-агрессора, вывел мужчин из подвала. Самого старшего из них отпустил, а двух других отвел к кустарникам и расстрелял из автоматического оружия", - рассказали в прокуратуре.

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От полученных травм мужчины скончались на месте. Нежинской окружной прокуратурой Черниговской области в суд направлен обвинительный акт в отношении оккупанта, ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Суды над оккупантами в Украине

Как сообщал УНИАН, в Киевской области будут судить 20-летнего захватчика, который изнасиловал медсестру и издевался над мирными жителями во время оккупации.

Летом сообщалось, что в Черниговской области будут судить двух российских военнослужащих, которые поселились в доме, где жили несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из них неоднократно пытался изнасиловать девушку и избивал ее, угрожая убийством родных и изнасилованием со стороны других военных.

Напомним, что недавно в суд направили обвинительный акт в отношении командующего центрального военного округа РФ Александра Лапина, который руководил наступлением на Черниговщину.

Также заочно будут судить российского генерал-полковника, который руководил операцией по захвату Киевской области.

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