Примечательно, что подобные методички выпустила оккупационная администрация в Херсонской области.

Командование ВС РФ, опасаясь активного использования украинскими военнослужащими купленного спутника ICEYE, разработали для своих солдат специальную методичку.

Об этом информирует Telegram-канал "ВСУ - война с оккупантами".

Командование ВС РФ с помощью методички, видимо, рассчитывает снизить "влияние" спутника ICEYE на своих военнослужащих.

Захватчикам предлагают использовать "только доверенные источники информации – российские государственные телеканалы", а также ограничить использование Интернета. Вместе с этим, в методичке не сказано, как вышеупомянутые действия могут снизить деятельность ICEYE.

Кроме того, командование ВС РФ требует от своих подчиненных лучше маскировать боевую технику в полевых условиях, чтобы космический объект не смог ее зафиксировать. Российским военнослужащим также предписывают не допускать накопления личного состава одном месте и контролировать работу РЭБ.

Примечательно, что подобные методички выпустила оккупационная администрация в Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

УНИАН писал о впечатляющих характеристиках спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы.

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