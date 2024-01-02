По словам украинского посла, ООН находится в глубоком кризисе не только из-за того, что Совбез беспомощен, когда речь идет о мерах по остановке войны в Украине.

Постоянные члены Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) не готовы не только к практическим шагам по лишению России всех полномочий, но и к началу политической дискуссии на эту тему. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, в контексте противодействия агрессии РФ против Украины Совбез ООН не смог изменить ситуацию "или принять какое-либо субстантивное решение". По мнению дипломата, главная причина - это то, что страны-члены Совета безопасности - прежде всего его постоянные члены - продолжают стоять на позиции, что Российская Федерация является полноценным и полноправным членом Совбеза.

"Они позволяют Российской Федерации использовать право вето. Они не готовы не только к практическим шагам по лишению Российской Федерации всех полномочий, а даже не готовы начать об этом политическую дискуссию. Поэтому даже в такой сложной ситуации, как конфликт в Газе, Совет безопасности смог принять решение по открытию новых гуманитарных переходов, а наш конфликт остается едва ли не единственным, где никаких решений нет", - констатировал Кислица.

В то же время он считает, что ООН находится в глубоком кризисе не только из-за того, что Совет безопасности беспомощен, когда речь идет о мерах по остановке войны в Украине и обузданию агрессора.

"ООН находится в глубоком кризисе еще и потому, что одна из ее главных функций – поддержание мира – уже не работает в том виде, как она работала еще десять лет назад. ... Поэтому нужно искать новые формы и подходы к тому, каким образом ООН в будущем будет поддерживать мир", - отметил украинский дипломат.

ООН и война в Украине - последние новости

В конце 2023 года Российская Федерация созвала Совет Безопасности ООН, чтобы пожаловаться на Украину, но получила "порку". Так, украинские дроны поразили многие намеченные цели в России. В украинских СМИ сообщили о более 70 запущенных дронах, тогда как в РФ заявили о 32 перехваченных. Между тем губернатор Белгородской области заявил о по меньшей мере 24 погибших и более сотни раненых.

Ранее УНИАН сообщал, что Чехия отказалась приходить на экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения удара по Белгороду.

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