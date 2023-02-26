Больше всего потери среди наемников ЧВК "Вагнер".

Русские оккупанты продолжают нести значительные потери. Иногда оккупанты проводят массовые экспертизы тел захватчиков.

По данным Генерального штаба, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля провели выездную экспертизу без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер". Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска Российской Федерации.

В то же время в морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхньоторецького было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и Российской Федерации.

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Потери РФ в Украине: актуальное

Российские военные продолжают нести большие потери в боях с ВСУ. Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В разведке НАТО заявили, что на фоне нового более масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов-показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.

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