По данным Минобороны, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов.

Российские силовые структуры используют территорию Украины как полигон для испытания нового снайперского вооружения.

Читайте такжеНа Донбассе подорвался украинский боецОб этом пишет Радио Свобода.

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что начиная с 2016 года штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

По данным Минобороны, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов.

"Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах", – рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

С 2016 года подготовку снайперов осуществляют на территории оккупированного Донбасса.

"По данным военной разведки, в декабре прошлого года на территории Украины, в оккупированных районах были проведены сборы снайперских подразделений с привлечением офицеров вооруженных сил России, которые как инструкторы прибыли с территории Ростовской области для проведения этих сборов, проведения отдельных занятий и контроля уже результатов подготовки снайперских подразделений первого и второго армейского корпусов", - сказал Скибицкий.

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Автор: УНИАН