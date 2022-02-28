С момента эскалации 17 февраля оккупанты убили 46 мирных жителей Донецкой области, 133 человека получили ранения, из них два ребенка.

Вследствие обстрелов оккупантов за сутки пострадали 14 гражданских лиц, из них 6 человек погибли.

Как сообщает в Facebook полиция Донецкой области, в результате обстрелов оккупантов за сутки пострадали 14 гражданских лиц: погибли 6 человек, 8 ранены.

В сообщении отмечается, что всего с момента эскалации 17 февраля оккупанты убили 46 мирных жителей Донбасса, 133 человека получила ранения, из них два ребенка.

Полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.

В сообщении сказано, что под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, г. Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным повреждены по меньшей мере 42 дома.

В частности, вечером был в очередной раз обстрелян поселок Сартана, который войска РФ целенаправленно стирают с лица земли. Погибло 2 человека, 5 ранено.

В сообщении сказано, что прямо сейчас наши защитники защищают Мариуполь, "горячей" точкой остается и Волноваха. Оккупанты бьют по жилым домам, не давая возможности эвакуировать мирное население, оказавшееся в заложниках врага. В зоне поражения остаются дети.

Как сообщал УНИАН, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что сегодня в 12: 30 в городе Ахтырка на Сумщине взорвали нефтебазу.

Напомним, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.