Запасы ракет, которыми оккупанты обстреливали Украину во время крайних трех массированных атак, вернулись к уровню, который был два месяца назад.

В Воздушных силах назали ориентировочное количество ракет, которое может быть у российских оккупантов в настоящее время.

По словам пресс-секретаря командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у РФ есть чем атаковать Украину, у нее есть ракеты. "Наша задача готовиться к воздушному нападению теми или иными средствами", - отметил он.

На вопрос, как интенсивно враг сейчас пополняет запасы ракет, Игнат сказал: "Есть информация от Главного управления разведки о 100 ракетах в месяц..., которыми россияне атаковали эти три дня (о типах ракет)... Посмотрим сколько они использовали за эти три атаки и можно примерно прикинуть, что запасы их на том же уровне, что были два месяца назад, когда в ГУР говорили о 900 ракетах".

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Спикер Воздушных сил не стал прогнозировать, когда оккупанты могут нанести очередную массированную атаку, отметив, что есть определенные данные от разведки, но их озвучивать отказался.

"Прогнозы дело неблагодарное... Россия атакует уже без привязки к датам или событиям. Поэтому надо ожидать от подлого, коварного врага таких шагов в любое время", - высказал мнение Игнат.

Комментируя украинские запасы боеприпасов для отражения ракетных атак врага он сказал, что происходит обновление в соответствии с расходами.

"Украина на сегодняшний день зависит от поставок западного вооружения не только к зенитно-ракетным комплексам – зенитно-управляемым ракетам. У нас появляется все больше западной техники, соответственно она требует как обслуживания, ремонта, обновления, пополнения, так и боеприпасов соответствующих. Мы даже советские боеприпасы сегодня к зенитным системам тоже получаем от стран, которые имеют на вооружении такие системы. Происходит поставка в соответствии с расходами", - сказал он.

Игнат отметил, что Украина потратила сейчас немалый запас ракет для отражения этих трех атак, но соответствующие производства в США, Европе набирают обороты.

"В частности Германия уже в разы увеличила производство как систем ПВО, так и ракет к ним. Дефицит зенитно-управляемых ракет есть, никто этого не скрывает... Думаю, что наши партнеры проинформированы о состоянии дел у нас со средствами противовоздушной обороны", - отметил он.

Запас ракет в РФ

Летом 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что Россия пытается увеличить количество ракет. По его словам, Россия еще имеет определенные остатки ракет, но, несмотря на санции, осуществляет их производство, пытается увеличить мощности.

По его словам, Россия за месяц изготавливает десятки "Калибров", тогда как с "Кинжалами" и "Искандерами" ситуация хуже - их выпускают единицы в месяц.

На днях в США выразили убеждение, что Россия уже использует новые баллистические ракеты из Северной Кореи для ударов по Украине. По их данным, оккупанты применили их 30 декабря 2023 года и 2 января. США созвали Совбез ООН из-за северокорейских ракет в арсенале РФ. Сообщалось, что захватчики могли получить пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

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