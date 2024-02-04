В российской армии на сегодня много экзотических наемников, заявил председатель Совета резервистов.

Интенсивные боевые действия в Украине продлятся до объявления результатов выборов президента России - до того момента Путин продолжит "держаться" за линию фронта и требовать от оккупантов достижений.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодня для Путина линия фронта - "это то, что имеет не столько военную целесообразность, а политическую". По его словам, российскому диктатору надо показать, что он контролирует ситуацию перед выборами, что российская армия способна проводить какие-то наступательные вещи.

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"Боевые действия очень активно будут продолжаться точно до объявления результатов выборов в России. Потому что для Путина сейчас чрезвычайно важно отвлечь людей от проблем внутренних", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, россияне и дальше будут подтягивать резервы, потому что скрытая мобилизация у них продолжается. При этом он отметил, что сейчас в российскую армию призывают мигрантов, которых "вылавливает российский ОМОН". Также есть еще много категорий, на которые обращено внимание, в частности, должники, лица, находящиеся под следствием, не говоря уже о заключенных. "Кроме того сейчас на фронте начали появляться экзотические наемники из таких стран, как Сирия, Сомали - этнически "русские" полностью страны", - с иронией добавил он.

Тимочко отметил, что на сегодня линия активного противостояния с врагом - это полторы тысячи километров. "На всей этой линии продолжаются бои. Этот военный оккупационный контингент хотя и дополняется, но в основной массе является устойчивым по количеству - это примерно 450-500 тысяч, по разным данным. И если хотя бы одно из направлений становится менее динамично, то автоматически войска перемещаются русскими на другое направление, чтобы усилить свои действия. Поэтому каждое из направлений важно, сейчас бои очень обострены", - отметил он.

По его словам, те накопления личного состава, которые собрали россияне, проведя несколько ротаций, должны бросать в атаку, потому что иначе там внутри начнутся брожения, конфликты. "Потому что российская армия, которая собрана далеко не из любителей Малевича и Пикассо, себе найдет против кого воевать, если ее максимально не направить против украинской армии", - указал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Россия может вдвое увеличить армию

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что РФ может вдвое увеличить свою армию после президентских выборов в марте.

Он отметил, что были разговоры о том, что они будут предпринимать мощные наступательные действия зимой этого года, называли дату 15 января. Пока что те силы и средства, которые у них есть, это так называемый тупик, который не дает возможности делать существенных продвижений.

По мнению эксперта, после президентских выборов, которые пройдут в РФ 15-17 марта, в России могут провести очередную мобилизацию, что позволит вдвое увеличить численность армии.

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