РФ может вдвое увеличить свою армию после президентских выборов в марте.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, действительно ли оккупанты готовят летом пойти в наступление, чтобы захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и напасть на Киев или Харьков..

"Были разговоры о том, что они будут предпринимать мощные наступательные действия зимой этого года, называли дату 15 января. Пока что те силы и средства, которые у них есть, это так называемый тупик, который не дает возможности делать существенных продвижений", - заявил он в эфире Radio NV, комментируя недавнюю статью Financial Times.

По мнению эксперта, после президентских выборов, которые пройдут в РФ 15-17 марта, в России могут провести очередную мобилизацию, что позволит вдвое увеличить численность армии.

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"Они еще планируют приобщить 400 тысяч и тогда их армия на нашей войне будет равняться примерно миллиону военнослужащих, плюс техника, которую они сейчас активно производят и даже накапливают. Поэтому вполне возможно предположение, что летом они попытаются предпринимать более мощные наступательные действия, благодаря большому количеству живой силы и техники", - пояснил Гетман.

Он подчеркнул, что Украине также нужно усиливаться. Речь идет не только о технике, но и о людях.

"Полмиллиона человек, которые должны были быть приобщены к Вооруженным Силам Украины, это очень важно. В противном случае трудно понять, каким образом мы сможем сдержать миллионную армию россиян, если у нас не будет мобилизации, не будет оружия", - подытожил он.

Война в Украине последние новости

В ОП заявили, что украинская сторона не собирается останавливаться, поскольку против России невозможно вести оборонительную войну.

По данным Генштаба, Россия потеряла уже более 375 тысяч военных в Украине.

Российские захватчики, вероятно, предпочтут локальные наступления по всей линии фронта в Украине. Это нужно чтобы заставить Силы обороны Украины использовать резервы для обороны.

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