Россияне возбудили уголовное дело из-за высказываний, которые они сами придумали.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время своей встречи с президентом Украины в Киеве на прошлой неделе не делал "русофобских высказываний", которые ему приписывает российская пропаганда и Следственный комитет РФ.

Агентство Reuters запросило у Офиса президента Украины стенограмму встречи и не нашло в ней тех слов, которые приписывают сенатору.

Как следует из стенограммы, Грэм заявил, что героическое сопротивление украинцев российскому вторжению напомнило ему о подобных героических страницах американской истории.

"Было время в Америке, когда мы были такими, сражаясь до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть", – заявил Грэм.

На это Зеленский отметил, что теперь американцы свободны, и такими же свободными будут и украинцы.

"А русские умирают", – сказал затем Грэм.

"Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории", – продолжил диалог Зеленский.

Таким образом, Грэм никак не упоминал напрямую о финансовом участии США в смертях россиян, хотя и высказывался положительно в целом об американской помощи Украине, которая обороняется от российской агрессии.

Скандал с высказыванием Грэма – что известно

В конце прошлой недели сенатор Линдси Грэм посетил Украину и провел встречу с президентом Зеленским. Пресс-служба президента опубликовала 76-секундную нарезку видеофрагментов этой встречи, где сразу за фразой Грэма "россияне умирают" шла склейка следующего фрагмента. В нем Грэм произносит слова "Это наша лучшая трата", вероятно, подразумевая расходы США на военную и финансовую помощь Украине.

Поскольку полное видео этой встречи в открытом доступе не публиковалось, российская пропаганда ухватилась за этот короткий ролик и начала раскручивать скандал о том, что сенатор якобы порадовался финансовому участию США в смертях россиян. С комментариями выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, а Следственный комитет РФ открыл против сенатора уголовное дело.

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