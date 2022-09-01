Советник Офиса президента отметил, что операция проходит планомерно.

Украинские военные не взяли еще Херсон, но это не означает, что операция на юге забуксовала или провалилась. Вооруженные силы Украины планомерно уничтожают склады и вооружение.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, операция идет планомерно. Он указал, что ВСУ разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

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"Чтобы поставить украинский флаг над Херсонской ОГА и сохранить армию, нужно чтобы противник не мог и не хотел эффективно сопротивляться. И вооруженные силы Украины активно работают над его возможностями и желаниями. Быстрых побед не будет. Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

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