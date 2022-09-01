Украинские военные не взяли еще Херсон, но это не означает, что операция на юге забуксовала или провалилась. Вооруженные силы Украины планомерно уничтожают склады и вооружение.
Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.
По словам Арестовича, операция идет планомерно. Он указал, что ВСУ разрушают логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.
"Чтобы поставить украинский флаг над Херсонской ОГА и сохранить армию, нужно чтобы противник не мог и не хотел эффективно сопротивляться. И вооруженные силы Украины активно работают над его возможностями и желаниями. Быстрых побед не будет. Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много", - подытожил Арестович.
Как ранее сообщал УНИАН, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.
По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.