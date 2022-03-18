За сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Повреждены по меньшей мере 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые, среди них – дети, а также сотрудники полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.
Под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Богоявленка, Новомихайловка, Степное, Ольгинка, Васильевка, Верхнеторецкое.
"Враг колотил по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии. Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ, - многоэтажные и частные дома, база отдыха, 11 магазинов", - отмечают в полиции.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ситуация в Донецкой области: 15 населенных пунктов под обстрелами, есть жертвы
- Авиаудар по Драмтеатра в Мариуполе: в бомбоубежище остались более тысячи человек - нардеп
- Новые обстрелы на Луганщине: в двух городах разрушены десятки домов, есть жертвы и раненые
- "Видел тела убитых граждан на улице": экс-игрок Шахтера рассказал, как выбирался из Мариуполя