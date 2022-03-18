Враг колотил по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии.

За сутки российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Повреждены по меньшей мере 16 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые, среди них – дети, а также сотрудники полиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Богоявленка, Новомихайловка, Степное, Ольгинка, Васильевка, Верхнеторецкое.

"Враг колотил по городам и селам из реактивной и тяжелой артиллерии. Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ, - многоэтажные и частные дома, база отдыха, 11 магазинов", - отмечают в полиции.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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