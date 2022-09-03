На юге Харьковщины противник менее активен.

Вооруженные силы Украины отражают утренние, вечерние, дневные и ночные атаки российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом заявил командир взвода ТРО ВСУ Вадим Васильчук в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что россияне пытаются отрезать регион от центральной части Украины

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"Самый горячий район - это север Харьковщины. Враг постоянно пытается отрезать Харьков и Харьковскую область от центральной Украины, перерезать основную артерию на Полтавском направлении, но врагу это не удается, - подчеркнул Васильчук.

По его словам, на юге Харьковщины противник менее активен.

"Недавно враг там пытался вести наступление, получил по зубам и откатился назад", - пояснил командир взвода ТРО.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что россияне ведут бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области. Противник пытается найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

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