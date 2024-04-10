Больше всего атак врага было зафиксировано на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, в течение суток зафиксировано 47 боевых столкновений. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, как отмечается, ВСУ отбили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Война в Украине - где оккупанты атакуют активнее всего

За прошедшие сутки россияне усилили штурмы на фронте, много раз пытались прорвать оборону ВСУ. Бахмутское и Новопавловское направления были самыми горячими.

Так, на Бахмутском направлении украинскими воинами было отражено 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении украинскими защитниками было отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где тот 28 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

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