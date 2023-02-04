Сейчас ситуация в Славянске стабильная.

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что жители города должны быть готовы к эвакуации в безопасное место. Этот вопрос может стать актуальным в случае приближение линии фронта.

Как он отметил в эфире телеканала FREEДОМ сейчас российские оккупационные войска ведут обстрелы Славянска, Краматорска, Дружковки с небольшого расстояния. Это затрудняет возможность отслеживания ракет и представляет серьезную опасность для гражданского населения.

Лях подчеркнул, что сейчас ситуация в Славянске стабильная. В городе есть свет, газ и вода.

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"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех городов, которые находятся рядом. Чем ближе линия фронта, тем больше будет обстрелов", – добавил Лях.

Ситуация на Донетчине

Украинские военные продолжают наносить потери вражеской армии на Донецком направлении. Там уничтожено более полутора десятка российских танков, боевые машины пехоты, артиллерийские системы и по меньшей мере до двух батальонов вражеской пехоты.

В то же время во временно оккупированном Донецке среди российских захватчиков значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Ситуация может быть связана с нарушением санитарных норм.

А вот на направлении Авдеевки Донецкой области наблюдается "напряженное затишье". Российские оккупанты готовятся провести полную ротацию так называемых "мобиков" на регулярные войска армии РФ.

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