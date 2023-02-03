Уничтоженную пехоту врага здесь трудно уже сосчитать, говорят военные.

Более полутора десятка российских танков уничтожили украинские военные на Донецком направлении. А еще - боевые машины пехоты, артиллерийские системы и по меньшей мере до двух батальонов вражеской пехоты.

Как говорится в сюжете ТСН, воины 59-й мото-пехотной после боев на Херсонщине встали на защиту Донецкого направления. Военные говорят: интенсивность вражеской артиллерии на участке несколько уменьшилась. Зато штурмы бронегруппами происходят почти ежесуточно.

Пулеметные очереди на участке фронта перед временно захваченных Донецком - явление обыденное, говорят украинские защитники. Интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов здесь тоже впечатляет.

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"Это одни из передовых украинских позиций на Донецком направлении, которые не менялись точно с 2015-го года. Эти позиции - настоящий раритет", — говорит корреспондент Александр Моторный.

Бойцы заявляют, что переживают здесь по несколько вражеских штурмов за ночь. А утром - атаки российских бронегрупп. Вот что о потерях оккупантов вследствие таких действий говорит украинский защитник:

"Мрут славно, иногда даже очень эффектно. Это получается много сожженных танков, БМП, артиллерийских систем... Про пехоту молчу, мы ее уже и не сосчитаем".

По меньшей мере несколько батальонов вражеской пехоты, утверждают украинские воины, уже утилизировали на этом направлении. "Выбиваем, чтобы они здесь не шевелились", — говорит защитник.

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб ВСУ, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов.

Также за минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

3 февраля глава Луганской ОВА заявил, что российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта.

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