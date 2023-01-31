Это может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника.

Во временно оккупированном Донецке среди российских захватчиков значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Ситуация может быть связана с нарушением санитарных норм.

"В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний на особо опасные инфекции, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Вербовка наемников "Вагнер" - что известно

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербовал в ряды своих наемников людей, находившихся в российских тюрьмах. Нередко "мобилизованные" обладали различными заболеваниями, а кое-кто был наркозависимым. По информации Центра национального сопротивления, россияне употребляют разнообразные вещества прямо на фронте.

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Кроме того, в плен попал "вагнеровец", который рассказал, что имеет ВИЧ-положительный статус, но его лечили вместе с другими оккупантами.

29 января в Генштабе ВСУ сообщили, что в многопрофильную больницу в Юбилейном, во временно оккупированной Луганской области, доставлено около 300 раненых наемников "Вагнера", но лечить их никто не хочет, ибо те являются носителями таких болезней, как сифилис, туберкулез, ВИЧ.

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