Во временно оккупированном Донецке среди российских захватчиков значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Ситуация может быть связана с нарушением санитарных норм.
"В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний на особо опасные инфекции, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
Вербовка наемников "Вагнер" - что известно
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербовал в ряды своих наемников людей, находившихся в российских тюрьмах. Нередко "мобилизованные" обладали различными заболеваниями, а кое-кто был наркозависимым. По информации Центра национального сопротивления, россияне употребляют разнообразные вещества прямо на фронте.
Кроме того, в плен попал "вагнеровец", который рассказал, что имеет ВИЧ-положительный статус, но его лечили вместе с другими оккупантами.
29 января в Генштабе ВСУ сообщили, что в многопрофильную больницу в Юбилейном, во временно оккупированной Луганской области, доставлено около 300 раненых наемников "Вагнера", но лечить их никто не хочет, ибо те являются носителями таких болезней, как сифилис, туберкулез, ВИЧ.