Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

За минувшие сутки на Донбассе оккупанты четырежды нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе открыли гранатометный огонь возле ШумовОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«За минувшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался также неподалёку от населенных пунктов Авдеевка и Пески, где в направлении украинских позиций оккупанты осуществили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

«Все огневые провокации противника не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», - добавили в штабе.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

«Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали», - говорится в сводке. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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Автор: Юлия Янкевич