На Донбассе с начала суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано (видео)

Двадцатые сутки подряд, с тех пор как провозглашен режим прекращения огня, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Читайте также"Тишины" на Донбассе снова не было: боевики 4 раза обстреляли ВСУОб этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью», - отмечается в сводке.

С начала текущих суток в полосах ответственности боевых бригад ОС в районе выполнения задач нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Ситуация на Донбассе:

Двадцатые сутки подряд, с тех пор как оглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет, добавили в штабе.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 47 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 22 объектах и полностью отремонтировали один из них.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Виктория Токарева