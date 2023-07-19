Они сказали, что заранее получили разведданные.

Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности после взрывов на Крымском мосту докладывали своему руководству искаженную информацию.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники. По их данным, те "перестраховались" и в первые часы сообщили, что якобы знали о подготовке нападения заранее, поэтому за шесть часов остановили движение по проливу и начали отслеживать все перемещения по воде.

Также силовики заявили начальству, что получили разведывательные данные о воздушной атаке, сразу перекрыли движение на мосту и "за пять минут до взрыва" отключили освещение.

Видео дня

При этом тот же проект сообщал, что все службы запаниковали во время взрывов - они не смогли перекрыть движение и отключить освещение самостоятельно.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Напомним, что 17 июля оккупационные власти Крыма объявили, что Керченский мост перекрыт из-за ЧП. Сообщалось, что повреждена 145-ая опора со стороны Краснодарского края.

Позже стало известно, что ночью там прозвучали взрывы. Возле моста возникла большая пробка, людей призвали ехать через оккупированные территории Украины.

В Службе безопасности Украины не стали комментировать произошедшее, сказав, что раскроют детали "организации "хлопка" на мосту уже после победы.

Российский президен Путин пообещал, что Россия "ответит" на атаку и соврал, что мост якобы давно не используют в военных целях.

Вас также могут заинтересовать новости: