Премьер-министр отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения здоровья военнослужащих "введена выплата соответствующего денежного вознаграждения военнослужащим ВСУ".

К военнослужащим Объединенных сил штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") спросила премьер-министра, действует ли приказ Министерства обороны Украины о лишении премий наших военнослужащих за открытие ответного огня.

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Шмыгаль ответил:

"К военнослужащим ООС штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяется. Ставлю точку в этой вашей провокации и манипуляции".

Премьер-министр отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения здоровья военнослужащих "введена выплата соответствующего денежного вознаграждения военнослужащим ВСУ - командирам отделений, взводов, рот, батареи, батальонов, дивизионов и бригад, и размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц".

Шмыгаль также подчеркнул, что к нарушениям относится, в частности, совершение военного административного правонарушения за неоправданные боевые потери среди личного состава, открытие огня без приказа соответствующего командира, кроме случаев военной необходимости.

В декабре прошлого года в Минобороны заявили, что украинским военным выплатили около 500 миллионов гривень премий за соблюдение перемирия на Донбассе.

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Автор: Надя Пришляк