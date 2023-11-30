По словам президента Европейского совета, защищая Украину, ЕС защищает себя.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал создать оборонительный союз, подчеркнув необходимость как продолжать поддерживать Украину, так и обеспечивать собственную безопасность Европы. Об этом информирует издание The Guardian.

Выступая на оборонной конференции, Мишель сказал, что "пришло время создать настоящий оборонительный союз в сочетании с настоящим оборонным единым рынком". По его словам, Европа должна сосредоточиться на двух целях.

"Во-первых, наша поддержка - наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины – это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я еще раз повторяю, мы должны сделать нашу защиту – нашу европейскую защиту – сильнее сейчас, завтра и в будущем", - подчеркнул Мишель.

Он также считает, что несмотря на беспрецедентную помощь Европы Украине, нужно делать больше.

"Мы все знаем, что нам нужно сделать больше - больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО и быстрее. И это обязательство - обязательство перед украинским народом, а также перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша длительная сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам – четкий сигнал о том, что мы относимся к нашей безопасности серьезнее, чем когда-либо", - подчеркнул президент Европейского совета.

Мишель также призвал к более эффективной координации европейских расходов на оборону, а также к большей роли Европейского оборонного агентства и увеличению финансирования оборонной промышленности.

Отношения Украины с Евросоюзом - последние новости

Еврокомиссия назвала четыре условия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Среди прочего, от Киева требуют увеличения штата НАБУ, внесения изменений в закон "О предотвращении коррупции", принятия закона о лоббировании, который будет соответствовать европейским стандартам, и внесения изменений в законодательство относительно национальных меньшинств, государственного языка, СМИ и образования.

Также УНИАН сообщал, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала реалистичный срок вступления Украины в Евросоюз. По ее словам, при условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

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