Эксперт подчеркивает, что прицелиться, чтобы эта трубка упала там, где нужно, - почти невозможно.

Недавно распространилась информация о том, что россияне начали направлять на Украину беспилотники, которые разбрасывают трубки, наполненные взрывчаткой. Председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар в эфире Украинского Радио прокомментировал эти сообщения и оценил уровень опасности.

Так, он отмечает, что сейчас, по его данным, эта информация не подтвердилась и похоже, что это очередная информационная операция россиян по запугиванию.

"У "Шахеда" нет функции, чтобы он сбрасывал какую-то дополнительную нагрузку. "Шахед" работает, как дрон-камикадзе, как фальш-мишень, как ретранслятор с радиооборудованием. А чтобы он мог сбрасывать - такого не было зафиксировано", - добавляет эксперт.

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Он отметил, что вряд ли это какой-то инженерный прорыв врага, поскольку, по сообщениям, такой случай произошел только один раз, поэтому "пока это больше похоже на информационно-психологическую операцию". Хотя с инженерной точки зрения это возможно, однако это пока похоже на какую-то самоделку, а не изделие массового производства.

Гончар подчеркивает, что прицелиться, чтобы эта трубка упала там, где нужно - почти невозможно.

"Если что-то такое и изобрели, то это терроризм в чистом виде, потому что с инженерной точки зрения, чтобы прицелиться и попасть на скорости 180 км/ч таким вот объектом-трубкой, который не имеет никакого оперения, оно летит, как угодно. Это только террористическая тактика: пусть упадет, где упадет и что бы ни было", - объясняет он.

Он также прокомментировал недавнее изменение тактики атак России, которая начала запускать "Шахеды" и днем. По его словам, единственное ограничение, почему "шахеды" не запускают часто днем - потому что их легче сбить.

"Но военное дело не линейное и иногда бывает нужно, и на это сознательно идут, повышая риск потери этого объекта. Это может случаться и днем", - отметил он.

Россияне совершенствуют "Шахеды"

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия существенно усовершенствовала иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые она использует для ударов по тыловым районам Украины. Новые версии беспилотников стали значительно более сложной целью для защитников.

Также странский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что россияне запускают по Украине ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" с усиленной боевой частью.

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