AS90 станет еще одной 155-мм артиллерийской системой на вооружении ВСУ.

Великобритания передаст Украине десять самоходных установок, о чем официально уведомил премьер-министр страны Борис Джонсон. И хотя он не назвал точный тип САУ, но имеющееся в британской армии вооружение не оставляет никаких вариантов, кроме AS90.

В целом Великобритания имеет на вооружении 89 таких артиллерийских систем, поэтому речь идет о передаче более десятой части от запасов. А что самое главное, эти AS90 готовы к отправке в Украину уже в ближайшее время.

Интересно, что впервые о передаче AS90 заговорили еще в конце апреля, но впоследствии эту информацию опровергли.

Возможности AS90

Разработка AS90 велась в конце 80-х годов для замены устаревших 105-мм САУ FV433 Abbot и американских 155-мм САУ M109. Производство AS90 длилось с 1992 по 1995 год, во время которого было выпущено 179 САУ общей стоимостью 480 млн долларов.

AS90 – это классическая гусеничная САУ, имеющая длину ствола в 155-мм. В ней реализована полуавтоматизированная зарядка, позволяющая произвести первые три выстрела за 10 секунд. Алгоритм зарядки - положить снаряд на лоток, далее срабатывает подающий и досылающий снаряд механизм, а заряжающий должен приложить рукой вышибной заряд.

То есть три выстрела за 10 секунд можно произвести только благодаря тому, что первый снаряд уже в пушке, второй на лотке, а третий в руках заряжающего. Далее темп огня стандартен - два выстрела в минуту.

Из-за того, что AS90 оснащается стволом длиной 39 калибров, дальность выстрела составляет 24,7 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным. За точность огня отвечает цифровая система управления огнем, обновленная во время модернизации в конце 2000-х годов. Она включает в себя инерциальную и спутниковую навигацию, цифровой прицел и электрические приводы наведения пушки, который обеспечивает сверхвысокую точность наведения.

Особенности AS90

Оснащение AS90 стволом длиной 39 калибров значительно уменьшает боевые возможности САУ. Поэтому проводились работы по оснащению артиллерийской системы более длинным стволом в 52 калибра, что дает увеличение дальности стрельбы до 30 км обычным и до 40 км активно-реактивным боеприпасом.

Модернизированная версия получила название Braveheart (Храброе сердце), из-за чего довольно часто можно встретить утверждение, что все AS90 называются Braveheart. Но это аналогично тому, чтобы называть все M109 – Paladin, хотя это название относится только к модернизациям А6 и А7.

Более того, несмотря на то, что Braveheart была разработана в конце 90-х годов, до сих пор информации о массовом оснащении более длинным стволом британских САУ нет. А на имеющихся фото и видео в большинстве случаев можно увидеть AS90 со стволом в 39 калибров.

В то же время именно башня от AS90 с длинным стволом в 52 калибра уже хорошо знакома украинским военным. Ее лицензионная версия используется в польской САУ Krab, который уже активно используется в боях против армии РФ. То есть, в некоторой степени AS90 не будет новинкой для ВСУ.

Характеристики AS90

Боевой вес: 45

Экипаж: 5 человек

Калибр: 155 мм

Длина ствола: 39 калибров, 52 калибра в варианте Braveheart

Двигатель: 660-сильный дизель

Максимальная скорость: 55 км/ч

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