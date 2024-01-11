Армия России - "гидра" с отрастающими головами, отметил бывший заместитель руководителя Генштаба ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин может обострить войну против украинцев, если со стороны западных государств не будет тенденции к усилению поддержки Киева.

Главарь россиян "видит слабость Запада", в марте он оценит ситуацию и будет принимать соответствующее решение насчет противостояния, поделился прогнозом экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины - генерал-лейтенант Игорь Романенко с "Телеграфом".

"…Если не будет тенденции к усилению поддержки Украины, то Кремль будет эскалировать. В том числе путем дополнительной мобилизации. Сколько захотят - столько и укомплектуют дополнительных бригад. Народу хватает. И на зонах, и мигрантов, и прочих", - заявил собеседник.

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По словам офицера, армия РФ является "гидрой" с отрастающими головами: как только украинские воины разбивают какое-то подразделение оккупантов, "тут же появляется другое".

"В России жесткое централизованное управление, в отличие от наших демократических подходов. И закрутить гайки во имя новой мобилизации под любым предлогом там могут в любой момент", - добавил Романенко.

В центре внимания Украина - новости о войне, которые сегодня стоит знать

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что на момент начала контрнаступления Украины в 2023 году наша страна получила только 15% ресурсов, необходимых для продвижения, а на конец прошлого года доехали 30-40% обещанного союзниками вооружения.

По его словам, на самом деле стратегия большинства союзников Киева на Западе, в том числе американского президента Джо Байдена, заключается не в том, чтобы победить Путина, а в том, чтобы не позволить ему одержать победу.

Стоит отметить, что 11 января появилась важная хорошая новость насчет предоставления Украине военной помощи от Євросоюза. В ЕС пообещали, что миллион артиллерийских снарядов для нашей страны будут изготовлены к весне.

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