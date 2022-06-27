В частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

Самопровозглашенное руководство Беларуси продолжает оказывать военную поддержку РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российской Федерации для вовлечениz Беларуси в войну против Украины.

Между тем в Институте ведения войны считают маловероятным то, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени России.