HIMARS стали обыденностью Вооруженных сил Украины, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о работе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Украине на поле боя против российских военных.

Отвечая на вопрос, почему давно не слышно об успехах использования систем, Жданов заявил, что они просто стали уже обыденностью Вооруженных сил Украины.

"Сегодня HIMARS довольно много, их больше двух десятков в Украине. Они плодотворно работают. Поверьте, они работают постоянно, – заявил эксперт. – Все обстрелы мостов через Днепр, взрывы боеприпасов, уничтожение районов сосредоточения живой силы и техники противника... Это все работа HIMARS".

По его словам, системы HIMARS отошли на второй план в Украине, но это нисколько не умаляет их возможности:

"Завод производитель в США тужится и прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы увеличить производство HIMARS и довести его хотя бы до 100 штук в год, потому что очередь на них записалась на два года вперед".

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Реактивные системы залпового огня HIMARS: что известно

M142 HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.

О разработке M142 HIMARS впервые стало известно в 1994 году

Комплекс был испытан в качестве универсальной пусковой установки, как для пуска ракет типа "земля-земля", так и для пуска зенитных ракет AIM-120 AMRAAM в варианте наземного базирования.

HIMARS может применять все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты семейства боеприпасов MLRS.

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