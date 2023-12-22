В Минобороны РФ заявили о пресечении двух атак в Брянской области.

Утром в пятницу, 22 декабря, в России над Ростовской областью в районе Батайска заметили дроны. Видео и фото публикуют российские Telegram-каналы.

Россияне в комментариях под видео возмущены, что беспилотники не посбивали системы ПВО:

"Сейчас напишут, что "все под контролем, не смотрите наверх", "Что-то наше ПВО не помешало долететь очередному беспилотнику в Ростовскую область", "Почему вообще они долетают до нас через нашу границу?", "Вот когда надо, ПВО не работает", "Где ПВО?!".

Обновлено. В Минобороны РФ заявили, что украинские дроны самолетного типа атаковали Брянскую область около 10 утра и в 11:45, и что атаки были якобы пресечены.

Россию атаковали дроны 22 декабря - видео

Атака дронов на Москву 19 декабря

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву во вторник, 19 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что атаку отразили силы ПВО в Одинцовском городском округе.

Как сообщили УНИАН осведомленные источники в правоохранительных органах, Главное управление разведки Министерства обороны Украины атаковало дронами военные объекты в России, в том числе аэропорты в городе Москва.

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