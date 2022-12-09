Эксперт прокомментировал случаи уничтожения крылатых ракет из ПЗРК и САУ Gepard.

Российские военные, которые программируют маршруты полета ракет, могут "сливать" эти данные украинским разведчикам.

Вероятность этого допустил военный эксперт Олег Жданов, комментируя случаи уничтожения российских крылатых ракет из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) и зенитной самоходной артиллерийских установки (САУ) Gepard.

"Вероятность того, что Gepard или человек с ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, очень малая, – заявил он. То, что российские военные, которые занимаются программированием маршрутов полета ракеты, могут продавать/"сливать" эту информацию через какие-то разведывательные источники, я вполне допускаю. Вполне возможно, что одна из составляющих успеха нашей борьбы с ракетными атаками России может заключаться в том, что мы примерно знаем маршруты, по которым будут идти эти ракеты".

Также Жданов допустил, что причиной таких совпадений еще могут быть расхлябанность и лень военных РФ: они могут пускать ракеты по одним и тем же маршрутам:

"И мы будем их постоянно там встречать. Такой вариант я не исключаю".

Украинские бойцы сбили российскую ракету Х-101 из пулеметов и автоматов

Ранее сообщалось, как 5 декабря во время массированной атаки РФ нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету Х-101, обстреляв ее из крупнокалиберных пулеметов и автоматов:

"Поразить летевшую на низкой высоте ракету удалось из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов".

Вас также могут заинтересовать новости: