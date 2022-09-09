Точность ракеты такого типа будет зависеть от возможностей радиолокационной станции, добавил эксперт.

Максимальная дальность полета российских ракет С-300 класса "земля-земля" может достигать 200 километров.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он подчеркнул, что точных данных об этом нет.

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"Точность этой ракеты будет зависеть от того, может ли подсветить цель радиолокационная станция. Если станция стоит на пригорке, то обычно станции достают до 100-120 километров не дальше, дальше ракета будет лететь по координатам, используя систему GPS-навигации", – отметил Жданов.

"Кстати, сейчас это сильно усложнено и в последние дни, когда появилась информация, что скорость сигнала GPS Соединенными Штатами сильно замедлена, соответственно, ракета теряется в пространстве, потому как не успевает просчитывать координаты своего местоположения относительно цели", – добавил эксперт.

Ранее Олег Жданов рассказал, насколько сложно сбивать российские ракеты С-300. По его слвоам, эксперт, у России большой запас таких ракет. Больше всего от них сегодня страдает Николаев.

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