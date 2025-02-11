Всего во время атаки вражеская армия использовала 124 беспилотника различного типа.

В ночь на 11 февраля армия РФ осуществила комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области. Всего было зафиксировано до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ и отметили, что информация о количестве сбитых ракет уточняется.

Кроме того, противник применил 124 ударные БПЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов со своей территории, а именно из таких населенных пунктов, как Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

"К отбитию воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - отметили в сообщении.

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Всего было сбито 57 "Шахедов" и беспилотников других типов на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине, Черкасщине, Черниговщине, Кировоградщине, Житомирщине, Днепропетровщине, Херсонщине, Николаевщине и Одесщине.

"64 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Полтавская, Черниговская, Харьковская и Черкасская области", - добавили в ВС ВСУ.

Атака РФ на Украину 11 февраля - что известно

В ночь на 11 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией были осуществлены на Запорожскую область.

Вражеские ударные беспилотники наблюдались на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный, а также на юге Сумщины и на северо-западе Харьковщины, курс - юго-западный.

В то же время в Полтавской ОГА сообщили, что оккупанты атаковали регион ракетами, в результате чего без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Также стало известно, что в результате российской атаки в Украине вводились экстренные отключения света в Днепропетровской и Донецкой областях, однако позже они были отменены.

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