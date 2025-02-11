По словам военного, такая атака является не первой, которая была в Полтавской области.

Во время атаки в ночь на 11 февраля почти все вражеские ракеты летели на Полтавскую область. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для РБК-Украина.

По его словам, украинским защитникам удалось сбить российские цели, однако без попаданий не обошлось.

"Почти все ракеты летели по Полтавщине. Это были ракеты разных типов, удар был комбинированный - в одном направлении по газодобывающей промышленности", - отметил Игнат.

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Военнослужащий добавил, что такая атака является не первой по этому региону и другим. До этого были атакованы такие объекты газовой инфраструктуры во Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Сложность заключается в том, что одновременно летят баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты, плюс "Шахеды", что в целом затрудняет их обнаружение и уничтожение. Результаты пока уточняются, и не обнародуются. Некоторые ракеты сбиты, некоторые подавлены РЭБом, но, к сожалению, есть попадания", - подчеркнул Игнат.

Атака РФ по Украине 11 февраля - что известно

Как писал УНИАН, российские оккупанты ночью 11 февраля в очередной раз атаковали Украину. В частности о взрывах сообщалось в Полтавской области.

Позже стало известно, что в Украине ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела РФ, однако через несколько часов они были отменены.

В то же время в ВС ВСУ рассказали, сколько вражеских целей было сбито во время ракетной и дроновой атаки РФ. Сейчас количество ракет, которые удалось уничтожить, неизвестно, однако в целом было сбито 57 "Шахедов" и дронов других типов.

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