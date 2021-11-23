Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ.

Российские оккупационные войска проводят масштабные учения в ОРДЛО. Пропагандистские СМИ активизировали свою деятельность для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В частности, 22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций.

По данным разведки, контроль за проведением учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Читайте такжеНе только агрессор: разведчик предложил дать России новый статус в Украине"Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил", - сообщили в ГУР МОУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в разведке рассказали, когда ждать новую атаку против Украины. Россия сосредоточила у наших границ более 92 000 военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля.

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Автор: Антонина Доломанжи