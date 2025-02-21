В частности, фактически в полной мере заработал сухопутный коридор на оккупированной части Донецкой и Запорожской областей.

Российские захватчики почти перестали использовать захваченный Крым для логистики из-за построенной железной дороги в Приазовье.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире на "Радио NV".

Эксперт отметил, что так называемый Крымский мост продолжал работать с ограничениями после украинских подрывов, потому что россиянам удалось возобновить движение по этому мосту.

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"Он был максимально, насколько это возможно, восстановлен, и он работает, хотя и с большими ограничениями. Это во-первых. А во-вторых, работа по Крыму сейчас немножко в тени стала, поскольку фокус внимания был перемещен на территорию Российской Федерации, идет работа с НПЗ - с нефтеперерабатывающими заводами, нефтебазами", - сказал Попович.

Таким образом, сейчас Силы обороны пытаются атаковать больше объектов на территории РФ.

"Сейчас враг, очевидно, стал меньше использовать территорию оккупированного Крыма для переброски логистики дальше на юг нашей страны из-за того, что, к большому сожалению, в полной мере фактически заработал так называемый сухопутный коридор в Приазовье", - подчеркнул Попович.

В частности, российские захватчики эксплуатируют построенную железную дорогу по направлению оккупированных городов "Мариуполь-Волноваха".

"Теперь, они очевидно, будут в большей степени использовать сухопутный коридор. То есть, заходят через Азовское море соответствующие грузы, потом они перегружаются на железную дорогу, и уже по железной дороге доставляются туда, куда им надо. Я думаю, что сейчас Крым будет в меньшей степени использоваться для логистики, чем это было раньше", - считает Попович.

Крымский мост - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий высказал предположение, что уничтожать мост через Керченский пролив Украине сейчас невыгодно, ведь он выполняет роль приманки для российской ПВО, которую Силы обороны постепенно уничтожают.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук сообщал, что незаконно построенный Керченский мост периодически "закрывает" дым. Он пояснил, что таким образом российские оккупанты пытаются "спрятать" путепровод от возможных атак ВСУ.

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