По состоянию на сейчас в Черном море находятся 11 вражеских кораблей, среди которых нет ракетоносителей.

Российские оккупанты завели все ракетоносители, которые находились в Черном море, в пункты базирования.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация динамично меняется. Просто сейчас мы получили информацию о том, что все ракетоносители заведены в пункты базирования. Они сделали это постепенно, сначала были заведены надводные ракетоносители и через некоторое время подводные также зашли в пункты базирования", - сказала она.

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Гуменюк добавила, что по состоянию на сейчас в Черном море находятся 11 вражеских кораблей, среди которых нет ракетоносителей.

Гуменюк допустила, что возможно это связано с тем, что корабли нужно переснарядить, или с тем, что моральный дух оккупантов на море совсем угас.

Российские корабли с "Калибрами" в Черном море

По данным оперативного командования "Пивдень", утром 7 марта группировка врага в Черном Мори состояло из 15 кораблей, 4 из которых-ракетоносители с общим залпом более 24 крылатых ракет типа "Калибр".

По мнению начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, наращивание количества ракет в море может быть и элементом психологического воздействия. Так, оккупанты хотят продемонстрировать, что имеют достаточное количество боеприпасов.

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