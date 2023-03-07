В Черном море оккупанты увеличили количество ракетоносителей до четырех. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"В Черном море враг продолжает маневры корабельной группировки, наращивает присутствие ракетоносителей. Сейчас среди 15 кораблей - два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "калибров", - говорится в сообщении.
Также в группировке три больших десантных корабля.
Ракетная угроза - что известно
Как сообщал УНИАН, вчера, 6 марта, в Черном море оккупанты уменьшили количество ракетоносителей до трех. Общее количество "калибров" составляло 16 ракет.
В начале марта в ОК "Юг" предупредили, что россияне могут нанести точечные удары или же атаковать несколькими волнами.
"Готовность же ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока",- сообщили в командовании.