Общий залп ракет может достигать 24 "Калибров".

В Черном море оккупанты увеличили количество ракетоносителей до четырех. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черном море враг продолжает маневры корабельной группировки, наращивает присутствие ракетоносителей. Сейчас среди 15 кораблей - два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "калибров", - говорится в сообщении.

Также в группировке три больших десантных корабля.

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Ракетная угроза - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 марта, в Черном море оккупанты уменьшили количество ракетоносителей до трех. Общее количество "калибров" составляло 16 ракет.

В начале марта в ОК "Юг" предупредили, что россияне могут нанести точечные удары или же атаковать несколькими волнами.

"Готовность же ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока",- сообщили в командовании.

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