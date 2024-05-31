По данным аналитиков, оккупанты продвигаются в районе трех населенных пунктов.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты имеют продвижение на трех направлениях, сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Новопокровского, Роботино и в Часовом Яру", - говорится в сообщении DeepState.

Если ориентироваться по карте, то в районе Роботино Запорожской области российские оккупанты взяли под контроль часть сельской застройки, которая ранее была в "серой зоне".

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В направлении Новопокровского Донецкой области российские войска также оккупировали часть территории, которая принадлежала к "серой зоне", продвигаясь в сторону населенного пункта.

В районе Часового Яра Донецкой области захватчики расширили часть серой зоны на восточных окраинах города, а также имеют продвижение неподалеку от города.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации от аналитиков из Института изучения войны, российские оккупанты планируют начать вторую фазу атаки на Харьковщине. Для этого они подтягивают в этот район дополнительные резервы.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали Киев ракетой "Искандер-К" . В результате атаки, возник пожар, и повреждения получили, в частности, шесть легковых машин и складское помещение.

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