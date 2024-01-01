Первая успешная атака украинских морских дронов застала захватчиков врасплох и посеяла панику среди них.

Первая попытка боевого применения украинских морских дронов в сентябре 2022 года провалилась. Но вторая попытка, которая состоялась в ночь на 29 октября, была успешной. Тогда из-за паники россияне даже умудрились обстрелять собственный флагман, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Тогда на рейде вблизи Севастополя находился российский фрегат "Адмирал Макаров", который стал флагманом Черноморского флота РФ после затопления "Москвы".

"Макаров" шел средним ходом, не ожидая атаки. Один украинский дрон сумел выбрать правильную траекторию движения и врезался фрегату в правый бок. Команда "флагмана" оказалась абсолютно не готовой к атаке и в панике взяла курс на Севастопольскую бухту", – пишет УП.

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Еще два надводных дрона тоже пытались атаковать фрегат, но не могли его догнать.

Другая группа дронов смогла прорвалась в Стрелецкую бухту Севастополя, но россияне отреагировали мгновенно и начали стрелять. Тогда на пути украинских дронов оказался тральщик "Иван Голубец", который удалось атаковать. Другие дроны в этот момент поразили нефтеналивную станцию.

"Пока шел этот бой, подбитый "Адмирал Макаров" с моря как раз доплывал до Стрелецкой бухты. Российская береговая артиллерия, не разобравшись, делает залп по своему же флагману. Правда, одного обратного залпа с палубного вооружения оказалось достаточно, чтобы быстро привести береговых в чувство", – пишет УП.

А пока оккупанты обстреливали друг друга, остальные дроны прорвались в главную бухту Севастополя. Несмотря на противодействие российского РЭБа, один из дронов удалось "припарковать" между двумя сторожевыми кораблями "Ладный" и "Адмирал Эссен" и взорвать. И хотя оба получили повреждения, к сожалению они были незначительны.

"Это была первая в истории дистанционная морская операция. Надводные дроны получили боевое крещение. Но именно тогда мы поняли, что они должны быть больше и нести больше взрывчатки, чтобы это было эффективное поражение", – рассказывает УП один из разработчиков.

Операции с применением украинских морских дронов

Как писал УНИАН, первая попытка боевого применения украинских морских дронов провалилась из-за отсутствия спутниковой связи "Старлинк" вокруг Крыма. К сожалению, это выяснилось непосредственно во время операции, а Илон Маск отказался оперативно включить связь.

Уже в 2023 году Украина не имела подобных проблем, а одна из самых успешных атак достигла аж порта Новороссийск. Тогда украинские дроны сильно повредили БДК "Оленегорский горняк". Эта атака окончательно закрыла для россиян западную часть Черного моря и разблокировала зерновой коридор.

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