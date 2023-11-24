С начала суток всего произошло 68 боевых столкновений на разных направлениях.

На Авдеевском направлении сегодня Силы обороны отразили более 30 вражеских атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации с российским вторжением.

Отмечается, что с начала суток в общей сложности произошло 68 боевых столкновений на разных направлениях.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито более 30 атак", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак.

На Лиманском и Шахтерском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного и Новопокровки Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отмечает Генштаб.

Также сообщается, что на Купянском направлении отдельные военнослужащие российских оккупационных войск жалуются на постоянные потери в живой силе из-за неудачных наступательных действий и заявляют о нежелании вести их в дальнейшем. Отмечается крайне низкое "качество" новобранцев - в основном это лица пожилого возраста, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми и тому подобное. Среди военнослужащих российских оккупационных войск бытует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, не считаясь с потерями.

Также имеется информация, что в оккупированном Мариуполе российские военнослужащие из числа бывших заключенных убили своего командира из-за его постоянных угроз, издевательств и убийств других захватчиков.

Кроме того, на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из подразделений РФ сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и тому подобное.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, оккупанты перебрасывают под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш сегодня сообщил, что российские оккупанты последние несколько дней обстреливают украинские позиции возле Авдеевки кассетными боеприпасами.

По его словам, штурмовые действия врага на Авдеевку не прекращались, но сейчас началась третья волна – "лезут со всех направлений, с флангов", применяют очень много пехоты, на "промку" направлено много техники. Россияне также задействуют авиацию, город обстреливают КАБами, а украинские позиции последние несколько дней – кассетными бомбами.

Вас также могут заинтересовать новости: