Сейчас известно о гибели двух мужчин и ранении еще двух мужчин и женщины.

Российские захватчики направили более 60 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии по трем громадам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены... Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района", - подчеркнул Резниченко.

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По его словам, после обеда россияне четыре раза ударили по трем громадам района - Покровской, Красногригоровской и Никопольской.

"Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов", - добавил глава ОВА.

"В громадах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция", - отметил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего пострадали три человека. Сам Никополь накрыли огнем дважды.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, машины, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Также произошло возгорание на местном рынке.

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