По его мнению, освобождение юга может происходить через Запорожскую область.

Российские оккупанты готовятся к возможному форсированию Днепра украинскими защитниками, однако ВСУ могут отказаться от такого плана.

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире "Эспрессо" добавил, что у захватчиков начнутся серьезные проблемы, если они покинут правый берег Херсонской области.

"У россиян будут серьезные проблемы на юге после того, как они оставят правобережную часть Херсонщины. Они сейчас формируют на левобережье несколько линий обороны для того, чтобы именно нивелировать возможности ВСУ по форсированию Днепра", - пояснил он.

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Эксперт уверен, что ВСУ этого не будут делать и вся подготовка оккупантов бесполезна.

"Освобождение юга будет происходить через Запорожскую область. Россияне рассматривают сценарий с форсированием и не могут уменьшить свое присутствие на левом берегу. Если не будет этих линий обороны, то на 100% ВСУ смогут форсировать Днепр. Пикантность ситуации в том, что левобережье Херсонщины - еще более открытая площадь, чем правобережье. Их позиции, как на ладони. По моему мнению, самое интересное по освобождению юга будет происходить в Запорожской области", - подытожил Коваленко.

Ситуация в Херсонской области

3 ноября из здания оккупированной облгосадминистрации в Херсонской области исчез российский флаг. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал это: "наверное, скоро в Херсоне будет что-то интересное происходить".

Военный эксперт Виктор Ягун объяснил, что заявлениями о подготовке побега из Херсона рашисти пытаются спровоцировать украинских защитников на необдуманный и импульсивный контрнаступление.

Западный чиновник в разговоре со СМИ заявил, что русские готовы покинуть Херсон, поскольку надеются на естественный оборонительный рубеж в виде Днепра. Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что рашисты еще не определились стоит ли бороться за город.

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