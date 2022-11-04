Министр обороны Украины также выразил уверенность, что ВСУ освободят все временно оккупированные территории государства, включая Крым.

Демонстрация готовности покинуть Херсон может быть элементом информационно-психологической атаки. Поэтому все сообщения и действия рашистов отслеживает украинская разведка. Потенциально враг уже подготовился к очередному жесту "доброй воли", но для этого ВСУ должны еще больше уничтожить боевой потенциал РФ.

Такие заявления во время брифинга 4 ноября сделал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, все сведения рашистов о потенциальном отступлении из Херсона тщательно проверяются. Украинская разведка анализирует "намеки" оккупантов, и на основе ее выводов составляется план действий.

Резников не сомневается, что врагу не удастся долго пробыть в Херсоне. Однако скорость следующего жеста "доброй воли" оккупантов будет зависеть от действий ВСУ.

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"Их привычка к "актам доброй воли" нам давно известна. Так, "акт доброй воли" был, когда они освободили территорию Киевской области, затем — Сумской и Черниговской, благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный — еще один "жест доброй воли". Поэтому, конечно, я думаю, потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" по отношению к левому берегу Днепра, как раз в районе Херсона и Херсонской области. Но для этого им все равно придется утратить определенный потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил", — сообщил Резников.

Министр добавил, что на Херсонщине идет сезон дождей. Погода вкупе с особенностями региона замедлили контрнаступление ВСУ. Однако текущая ситуация на фронте позволяет надеяться на освобождение и Херсонской области, и всех временно оккупированных территорий Украины с 2014 года.

"Погода также влияет на ход этой войны, поэтому, когда дождливый режим включают небеса — мы тоже от этого зависим. К тому же на Херсонщине много систем, каналов, которые враги используют как траншеи. Это несколько замедляет движение наших войск. Но я оптимистично смотрю не только на херсонскую операцию – я вообще совершенно сознательно, основываясь на знаниях, верю в то, что мы завершим эту войну полной деоккупацией всех украинских земель, временно оккупированных с 2014 года — выходом на международно-признанные границы Украины по состоянию на 1991 год", — добавил Резников.

Ситуация на Херсонщине: последняя информация

Вчера, 3 ноября, со здания облгосадминистрации в Херсонской области исчез российский флаг. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал это: "Наверное, скоро в Херсоне будет что-то интересное происходить".

Военный эксперт, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун считает, что информационная кампания о подготовке бегства из Херсона была попыткой рашистов спровоцировать украинских защитников на необдуманное и импульсивное контрнаступление.

По данным Стратегического командования ВСУ, рашисты взрывают все плавсредства, которые не могут вывезти из временно захваченного областного центра.

Западный чиновник в разговоре со СМИ сообщил, что оккупанты готовы покинуть Херсон. Для них важен естественный оборонительный рубеж в виде Днепра. Тем временем аналитики из Института изучения войны (ISW) придерживаются другого мнения. Они считают, что рашисты еще не определились, стоит ли бороться за город. Однако отдельные вражеские подразделения продолжают выводить из северо-западной части Херсонской области.

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