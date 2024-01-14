Бои велись сразу на восьми направлениях фронта, но ВСУ сдержали врага.

За прошедшие сутки, 13 января, на фронте между оккупантами и Силами обороны Украины произошло 61 боестолкновение.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника возле Синьковки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении захватчики совершили 2 атаки вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области, но их отбили наши войска.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают попытки оккупантов прорваться вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, там отбито 17 атак.

На Шахтерском направлении враг совершил 4 атаки южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Равнополя Донецкой области, но успеха не имел. На Запорожском направлении в районе Работиного отражено 2 атаки противника.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подытожили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска совершили в Украине 626 атак с применением боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них 51-с начала января 2024 года.

По словам экспертов, война, которую Россия развязала против Украины, приобретает очертания войны четвертого поколения. Такая война характеризуется тем, что на поле боя прежде всего работают беспилотные системы, разведка, используются средства высокоточного поражения. И когда эти факторы объединены в одну сеть, это является основой для получения преимущества на передовой.

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