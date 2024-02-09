По состоянию на 00:38 информации о пострадавших не было.

В ночь на 9 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область ударными дронами. "Шахеды" были зафиксированы, в частности, в Змиевской громаде.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате вражеской атаки возникло возгорание.

"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", – говорится в сообщении.

По состоянию на 00:38 информации о пострадавших не было.

Стоит отметить, что этой ночью вражеские дроны также фиксировались на юге. "Шахеды" залетели на Николаевщину и Херсонщину.

Атаки РФ по Украине: последние новости

В ночь на 8 февраля россияне атаковали Украину беспилотниками. В Одессе и Николаеве раздавались мощные взрывы. Сообщалось о прилетах.

Уже утром стало известно, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре. В Николаеве были повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс.

В Одессе – повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна.

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