В ночь на 9 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область ударными дронами. "Шахеды" были зафиксированы, в частности, в Змиевской громаде.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате вражеской атаки возникло возгорание.
"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", – говорится в сообщении.
По состоянию на 00:38 информации о пострадавших не было.
Стоит отметить, что этой ночью вражеские дроны также фиксировались на юге. "Шахеды" залетели на Николаевщину и Херсонщину.
Атаки РФ по Украине: последние новости
В ночь на 8 февраля россияне атаковали Украину беспилотниками. В Одессе и Николаеве раздавались мощные взрывы. Сообщалось о прилетах.
Уже утром стало известно, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре. В Николаеве были повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс.
В Одессе – повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна.